Diplomatie : Bundespräsident Steinmeier besucht den Senegal

Dakar Vor sechs Jahrzehnten war ein deutsches Staatsoberhaupt zuletzt offiziell im Senegal. Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es große Erwartungen an die Europäer.

Steinmeier wies auf die schwieriger gewordene Sicherheitslage in Mali nach dem Militärputsch hin, die auf die gesamte Region ausstrahle. „Die Sicherheitsrisiken in den Nachbarländern sind größer geworden in den letzten Monaten.“ Der Bundespräsident versicherte seinem Gastgeber, dass die Debatte in Deutschland über die weitere Beteiligung an internationalen Militärmissionen in Mali „in sehr verantwortungsvoller Ernsthaftigkeit“ geführt werde. Sall machte deutlich, dass er sich eine weitere Präsenz der Bundeswehr in Mali wünscht.