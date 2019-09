Bundeskanzlerin spricht in New York : Merkel gibt vor den UN die Klimakanzlerin

Bundeskanzlerin spricht in New York

New York Die CDU-Politikerin nennt den Kampf gegen die Erderwärmung eine „Menschheitsaufgabe“. Greta Thunberg liest den Mächtigen die Leviten.

Greta Thunberg hat Tränen in den Augen, ihre Stimme ist brüchig. „Wie könnt Ihr es wagen!“, schleudert die 16-jährige Schwedin den Dutzenden Staats- und Regierungschefs in der voll besetzten Halle der UN-Vollversammlung mehrfach entgegen. „Ich sollte hier nicht sein, ich sollte zurück in der Schule sein auf der anderen Seite des Ozeans.“ Thunberg sitzt vor den Mächtigen der Welt, Männer und Frauen wie Kanzlerin Angela Merkel – vier Mal so alt wie die Klimaaktivistin. Und die liest ihnen beim UN-Klimagipfel in New York die Leviten.