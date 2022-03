Krieg gegen die Ukraine : Bürgermeister von Mariupol: „Kolossale“ Zerstörung

Kiew Kein Strom, keine Heizung, kein Mobilfunk - dafür ständiger Beschuss: Der Bürgermeister der umkämpften Stadt Mariupol setzt einen Hilferuf ab. Die Zahl der Verletzten sei in die „Tausende“ gestiegen.

Russische Einheiten hätten alle 15 Stromleitungen in die Stadt ausgeschaltet, sagt Wadym Boitschenko in einer ukrainischen TV-Sendung. Mariupol sei bereits seit fünf Tagen ohne Strom. Da die Heizkraftwerke für ihren Betrieb Strom benötigten, sitze man auch in der Kälte. Auch der Mobilfunk funktioniere ohne Strom nicht.