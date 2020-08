Ex-Staatssekretär angezeigt : Britischer Politiker soll Frau vergewaltigt haben

London Schwere Vorwürfe: Ein früherer Staatssekretär der britischen Regierung soll mehrfach eine junge Frau vergewaltigt haben.

Die Vorfälle fanden nach Angaben der Polizei zwischen Juli 2019 und Januar 2020 statt. Scotland Yard sprach - ohne einen Namen zu nennen - lediglich von einem „Mann in der Fünfzigern“, der auf Kaution wieder freigelassen wurde. Er müsse sich Mitte August wieder melden. Die Straftaten sollen an drei Orten in London stattgefunden haben, darunter in Westminster. Dort befindet sich das Parlament.