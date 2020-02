Großbritannien : Boris Johnsons Umbau gerät größer als erwartet

London Während der britische Premier sein Kabinett umbildet, tritt Schatzkanzler Javid zurück. Es ist das Ende eines Machtkampfs – in dem ein ganz anderer bestimmt.

Dabei galt Javid nicht nur als Experte in Sachen Staatsfinanzen, sondern in der Vergangenheit auch als Vertrauter von Johnson. Was war passiert? Offenbar drängte der Regierungschef seinen Schatzkanzler dazu, dessen Berater-Team zu entlassen und durch Vertraute aus der Downing Street 10 zu ersetzen. Aus Protest und Loyalität zu seinen Mitarbeitern legte Javid sein Amt nieder.

Insider erkannten hinter Johnsons autoritär anmutendem Schachzug sofort die Handschrift von Dominic Cummings, dem engsten Berater des Premiers. Der einflussreiche Beamte war der Architekt der Referendumskampagne 2016, die zum britischen EU-Austritt führte. Als Johnson 2019 in die Downing Street zog, machte er Cummings zum Chefstrategen. Doch jener ist umstritten, nicht nur wegen seines kompromiss- und skrupellosen Führungsstils, den sich, so scheint es, auch Johnson zu eigen gemacht hat. So will der Politberater etwa den Beamtenapparat und die Organisation in den Ministerien umstrukturieren. Einen bedeutenden Schritt in diese Richtung machte Cummings am Donnerstag. Künftig sollen die wichtigen Berater um den Premier und jene des Schatzkanzlers von einer Hand geführt werden. Der Chef dieses Beraterstabs heißt natürlich: Dominic Cummings. Und so lautete die Frage, die von etlichen Seiten gestellt wurde: Wer hält wirklich die Macht an der Spitze des Königreichs? Sind Minister und Staatssekretäre nur noch Marionetten des ungewählten Strategen?