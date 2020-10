Brexit-Streit : Britischer Außenminister: Wir sind nah an einem Handelspakt

Britischer Außenminister: Wir sind nah an einem Handelspakt

London/Brüssel Die EU fordert Entgegenkommen von Großbritannien, London zeigt sich enttäuscht. Heute will sich der britische Premier zu den Beschlüssen des Brüsseler EU-Gipfels äußern. Ist es das Ende der Verhandlungen?

Nach Aussagen des britischen Außenministers Dominic Raab ist ein Handelspakt der EU mit Großbritannien trotz aller Differenzen in Sicht.

„Wir sind nah dran“, sagte Raab am Freitag dem Sender „Sky News“. „Es bleiben nur noch zwei strittige Fragen.“ Diese seien zum einen die Fischerei und zum anderen das sogenannte Level Playing Field, bei dem es um gemeinsame Standards geht.

Daher sei man „überrascht“ und „enttäuscht“ von der harten Linie der EU und der Forderung, Zugeständnisse sollten nur von Großbritannien kommen. Der britische Premierminister Boris Johnson will sich im Laufe des Tages zum Ende des EU-Gipfels zu den Chancen auf eine Einigung äußern.

Derzeit ringen Großbritannien und die EU weiter um einen Handelspakt für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase, die zum Jahreswechsel ausläuft. Ohne Einigung drohen Zölle und hohe Handelshürden. Auch Großbritanniens Chef-Unterhändler David Frost hatte sich nach den Beschlüssen des EU-Gipfels vom Donnerstag enttäuscht gezeigt. Die EU will die Verhandlungen hingegen in den kommenden Wochen deutlich intensivieren. Kanzlerin Angela Merkel signalisierte in der Nacht zum Freitag Kompromissbereitschaft.