London : Britische Regierung übersteht Vertrauensabstimmung

London Während in der Tory-Partei noch drei Kandidatinnen und ein Kandidat um die Nachfolge Boris Johnsons buhlen, kann seine Regierung vorerst eine Neuwahl abewenden.

Das Rennen um Johnsons Nachfolge geht am Dienstag derweil in die nächste Runde. Seit Montagabend sind noch drei Kandidatinnen und ein Kandidat im Rennen. Am Dienstagnachmittag steht eine weitere Abstimmung in der konservativen Fraktion an, deren Ergebnis um 17.00 MESZ verkündet werden soll.