Astrazeneca-Impfungen in Großbritannien : Die Briten impfen fleißig weiter mit Astrazeneca

Astrazeneca-Impfungen in Großbritannien

London Die Nachricht, dass in vielen EU-Ländern das Verimpfen erst einmal ausgesetzt wird, hat im Königreich Verwunderung und Unverständnis ausgelöst.

In der Downing Street hätten sie am liebsten den Union Jack auf die Impfstoff-Fläschchen drucken lassen. Dieser von der britischen Regierung geäußerte Wunsch wurde zwar abgelehnt, aber vor allem konservative Politiker werden nicht müde, den von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen Astrazeneca entwickelten Impfstoff als „großen britischen Erfolg“ zu feiern.