Brexit-Krise : Theresa May tritt am 7. Juni zurück

London Im Brexit-Drama hat Premierministerin Theresa May am Freitag ihren Rücktritt angekündigt. Sie gibt am 7. Juni die Führung ihrer Partei ab und wird bis Ende Juli als Regierungschefin ersetzt. Der Schritt schürte in der EU neue Sorgen vor einem ungeregelten Brexit.

