Viele Details noch unklar : Brexit-Handelspakt: Unternehmen bleibt kaum Zeit

London/Brüssel Mehr als 1200 Seiten stark ist der Vertrag, der die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien regeln soll. Doch der Text liegt auch am Tag nach dem Durchbruch noch nicht vor. Unternehmen bleiben nur noch wenige Tage zur Umstellung.

Auch Zollformalitäten müssten ab Januar 2021 eingehalten werden, hieß es in einer Mitteilung der Germany Trade and Invest (GTAI), einem bundeseigenen Unternehmen, das unter anderem Informationen über ausländische Märkte bereitstellt. Da Großbritannien Binnenmarkt und Zollunion verlasse, trete faktisch eine neue Zollgrenze in Kraft, sagte Stefanie Eich, Zoll-Expertin bei GTAI. Bei für den britischen Markt bestimmten Waren aus der EU müsse künftig nachgewiesen werden, dass sie auch tatsächlich aus der EU kommen. „Die Ursprungsregeln für einzelne Waren werden im Abkommen festgelegt. Deren Einhaltung muss dementsprechend nachgewiesen werden“, so die Expertin.