Niederlagenserie im Unterhaus : Brexit-Drama: Boris Johnson scheitert mit Antrag auf Neuwahl

Boris Johnson während der Fragerunde im britischen Parlament. Foto: House Of Commons/PA Wire.

London Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Mittwochabend mit seinem Antrag auf eine Neuwahl im Unterhaus in London gescheitert. Zuvor hatten die Abgeordneten für ein Gesetz gestimmt, das einen ungeregelten Brexit am 31. Oktober verhindern soll.

Weiterleiten Drucken Von Christoph Meyer, Silvia Kusidlo und Verena Schmitt-Roschmann, dpa

Jeremy Corbyn, Vorsitzender der Labour Partei in Großbritannien, spricht im britischen Parlament. Foto: House Of Commons/PA Wire.

Johnson hat damit gedroht, Großbritannien notfalls auch ohne Deal aus der EU zu führen. Foto: House Of Commons/PA Wire.

Johnson hatte angekündigt, eine Neuwahl zu beantragen, sollten die Abgeordneten den Weg zu einem No-Deal-Brexit versperren. Foto: Victoria Jones/PA Wire.

Boris Johnson steigt nach einer Kabinettssitzung in seinen Dienstwagen. Foto: Victoria Jones/PA Wire.

Premier Boris Johnson nach seiner Abstimmungsniederlage am späten Dienstagabend. Foto: Jessica Taylor/House of Commons via AP.