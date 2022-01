Brasilien : Brasiliens Präsident Bolsonaro geht es wieder besser

São Paulo Seit einem Angriff im Wahlkampf leidet Brasiliens rechtspopulistischer Präsident immer wieder unter Beschwerden. Jetzt liegt er erneut im Krankenhaus - während dem Urlaub.

Er zeige nach dem Einsetzen einer Nasensonde eine klinische Besserung, teilte die Regierung des südamerikanischen Landes unter Berufung auf die Klinik in São Paulo mit. Bolsonaro habe weder Fieber noch Bauchschmerzen. Er habe einen kurzen Spaziergang in den Gängen des Krankenhauses gemacht, hieß es von der Regierung. Ob ein erneuter Eingriff nötig ist, werde noch geprüft.

Der 66 Jahre alte Rechtspopulist war in der Nacht zuvor mit Schmerzen im Unterleib in dem Krankenhaus aufgenommen worden.

Angriff im Wahlkampf 2018

Am Wochenende hatte sich Bolsonaro noch an zwei Stränden im Bundesstaat Santa Catarina gezeigt und damit Menschenansammlungen ausgelöst. Von dort wurde er nach Medienberichten in einem Flugzeug der Luftwaffe in die Metropole São Paulo gebracht, etwa 500 Kilometer entfernt. Sein Arzt war den Berichten zufolge auf den Bahamas, brach den Urlaub aber ab.