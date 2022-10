Proteste : Brand nach Konflikt in berüchtigtem Gefängnis in Teheran

Brand nach Konflikt in berüchtigtem Gefängnis in Teheran

Teheran- Im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran eskaliert ein Konflikt im berüchtigten Ewin-Gefängnis. Schnell soll die Lage wieder unter Kontrolle gebracht werden. Die Hintergründe sind zunächst unklar.

Das Textillager der Anstalt sei in Brand gesteckt worden, hieß es weiter. Die Lage sei jedoch nach kurzer Zeit wieder unter Kontrolle gebracht worden. Die Feuerwehr habe den Brand inzwischen gelöscht. Was genau in dem Gefängnis geschah, ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

Berichte über Explosionen und Schüssen

In den sozialen Medien war auch von Schüssen in der Haftanstalt die Rede. Bereits vor wenigen Tagen brach in einem Gefängnis im Nordiran eine Meuterei aus, bei der auch einige Inhaftierte ums Leben kamen. Bei dem Vorfall in Teheran wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna bislang acht Verletzte gemeldet.