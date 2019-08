Amazonas in Flammen : Bolsonaro will angeblich hart gegen Brandstifter vorgehen

Rio de Janeiro Angesichts der verheerenden Brände im brasilianischen Regenwald will Präsident Jair Bolsonaro hart gegen die Verantwortlichen vorgehen.

„Wir sind eine Regierung der Null-Toleranz-Politik gegenüber der Kriminalität, und im Bereich der Umwelt ist das nicht anders“, sagte der Staatschef am Freitagabend (Ortszeit) in einer Fernsehansprache. „Wir werden entschlossen handeln, um die Feuer unter Kontrolle zu bringen.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzte das Thema Brände wegen der internationalen Bedeutung des Regenwaldes für den Klimaschutz auf die Tagesordnung beim G7-Gipfel in Biarritz und nahm die ganze Welt in die Pflicht. „Das Amazonasgebiet ist unser Gemeingut“, sagte er am Samstag im Fernsehen. Bolsonaro bedankte sich zwar für die internationale Anteilnahme, verbat sich allerdings eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes.

„Bei meinem Besuch in Brasilien habe ich sehr klar gemacht, dass die Umwelt- und Klimapolitik von zentraler Bedeutung bei der Bewertung des EU-Mercosur-Abkommens ist“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas der „Bild am Sonntag“ kurz vor Beginn des G7-Gipfels. „Nachhaltigkeit ist ein wesentliches Element dieses Abkommens. Brasilien hat sich verpflichtet, die Entwaldung zu bekämpfen. Die Brände zeigen auf dramatische Weise, wie dringend notwendig das ist.“

Bolsonaro hingegen will sich nicht erpressen lassen. „Waldbrände gibt es auf der ganzen Welt“, sagte er in einer Fernsehansprache. „Das kann nicht als Vorwand für mögliche internationale Sanktionen dienen.“

Macron sagte, dass es auch um Hilfe gehe zur akuten Brandbekämpfung. Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bot den betroffenen Ländern Unterstützung an. In Telefonaten mit den Präsidenten von Brasilien, Bolivien, Paraguay und Argentinien habe er unter anderem materielle Mittel aus Spanien für die Brandbekämpfung in Aussicht gestellt, teilte die Regierung in Madrid am Freitagabend mit. Spanien sei sehr besorgt über die Brände, die die „Lunge des Planeten“, eine Region „von unschätzbarem Wert“, bedrohten, hieß es.