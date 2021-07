Brasilien : Bolsonaro weiter in Klinik - und live vom Krankenbett im TV

Bolsonaro weiter in Klinik - und live vom Krankenbett im TV

São Paulo Ärzte sehen keine Notwendigkeit für eine OP des brasilianischen Präsidenten. Jair Bolsonaro versucht, sein Gesundheitsproblem zu politisieren - und macht die Opposition dafür verantwortlich.

Der Zustand des mit einem Darmverschluss ins Krankenhaus gebrachten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat sich nach offiziellen Angaben verbessert. Bolsonaro entwickle sich in zufriedenstellender Form, hieß es in einer ersten Mitteilung der Pressestelle des Präsidialamtes.

Ihm sei die Magensonde entfernt worden und der Beginn der Ernährung für den kommenden Tag geplant, hieß es in einer zweiten Mitteilung. Eine Prognose für die Entlassung aus dem Hospital Vila Nova Star in der Millionenmetropole São Paulo traf das fünfköpfige Ärzteteam in beiden Mitteilungen jedoch nicht.