Präsident sucht Schuldige : Bolsonaro gibt Leo DiCaprio Schuld an Bränden im Amazonas

Bolsonaro gibt Leo DiCaprio Schuld an Bränden im Amazonas

Leonardo DiCaprio im Juni bei einer Filmpremiere in Los Angeles. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa.

Brasília Wer trägt die Verantwortung für die verheerenden Brände im Amazonasgebiet? Für Jair Bolsonaro ist die Sache klar: Es sind die Umweltaktivisten. Und auch einen bekannten Hollywoodstar hat der brasilianische Präsident im Verdacht.

„Leonardo DiCaprio ist ein netter Kerl, oder?“, sagte der Staatschef am Freitag vor der Präsidentenresidenz in Brasília zu Anhängern. „Geld geben, um den Amazonas in Brand zu stecken.“ Beweise für seine schweren Vorwürfe legte Bolsonaro zunächst nicht vor.