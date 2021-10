Kritik an Corona-Politik : Bolsonaro: „Für absolut nichts verantwortlich“

Kritik an Corona-Politik

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist sich sicher: „Wir haben vom ersten Moment an das Richtige getan.“. Foto: Eraldo Peres/AP/dpa

Brasília Scharlatanerie, Anstiftung zu Straftaten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Ein Ausschuss sieht schwere Verfehlungen in der Corona-Politik von Brasiliens Präsident. Bolsonaro keilt zurück.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat nach den schweren Vorwürfen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses jegliches Fehlverhalten in der Corona-Poliltik seiner Regierung bestritten.

Zugleich griff er den Ausschuss an. „Wie gut wäre es, wenn der Ausschuss etwas Produktives für unser Brasilien getan hätte“, sagte Bolsonaro Medienberichten zufolge bei einer Veranstaltung in Russas im Bundesstaat Ceará. „Sie haben nichts bewirkt, außer Hass und Feindseligkeit. Aber wir wissen, dass wir für absolut nichts verantwortlich sind, wir haben vom ersten Moment an das Richtige getan.“