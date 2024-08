Terrormiliz Al-Shabaab Blutbad am Strand in Somalia - Viele Tote bei Terrorangriff

Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat sich zu der Tat bekannt. Erst sprengte sich dabei am Freitagabend den Angaben zufolge ein Selbstmordattentäter am Eingang eines beliebten Hotels in die Luft, dann eröffneten Terroristen das Feuer auf Gäste und Spaziergänger am Strand. Panik und Chaos brachen aus: Menschen flohen vom Strand, andere warfen sich in den Sand, um den Schüssen zu entgehen. Erst in den frühen Morgenstunden endete der Schusswechsel zwischen Sicherheitskräften und Terroristen.