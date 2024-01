Krieg in Nahost Blinken spricht in Israel über „Weg voran“

Außenministerin Baerbock übergab fast zehn Tonnen Hilfsgüter für die notleidende palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen an den Ägyptischen Roten Halbmond. Es handelt sich um Isomatten, Decken, Kinderschlafsäcke und Feldbetten für Menschen in Gaza, die in provisorischen Unterkünften leben. Die Grünen-Politikerin flog von Kairo in einem Luftwaffen-Transporter vom Typ A400M in die Hauptstadt des ägyptischen Gouvernements Nordsinai am Mittelmeer, Al-Arisch. Anschließend besuchte sie die rund 50 Kilometer westlich liegende Grenzstadt Rafah. Anschließend zeigte sie sich über die Not der Menschen im Gazastreifen erschüttert. Sie forderte einen besseren Zugang zu medizinischer und humanitärer Hilfe.