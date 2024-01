Krieg in Nahost Blinken fordert Vermeidung weiterer ziviler Opfer

US-Außenminister Blinken erkennt trotz des Gaza-Kriegs „echte Gelegenheiten“ für eine künftige Annäherung Israels an arabische Staaten in der Region. Das sagte er bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Katz. Am Montag hatte Blinken bereits gesagt, es gebe weiterhin ein klares Interesse Saudi-Arabiens an einer Annäherung an Israel. „Aber dafür muss der Konflikt in Gaza enden, und es wird auch ein praktischer Weg zu einem palästinensischen Staat notwendig sein“, sagte er.