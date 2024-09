Ukraine-Krieg Biden zu Drohung aus Moskau: Denke nicht sehr viel an Putin

Washington · Kiew will mit westlichen Waffen Ziele in Russland angreifen. Moskau schick vorauseilend Drohungen an den Westen. Doch davon will sich der US-Präsident nicht beeindrucken lassen.

14.09.2024 , 00:13 Uhr

US-Präsident Joe Biden zeigt sich von den jüngsten Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin unbeeindruckt. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

US-Präsident Joe Biden hat betont gelassen auf Drohungen von Kremlchef Wladimir Putin hinsichtlich eines möglichen ukrainischen Einsatzes weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele in Russland reagiert. Auf die Frage eines Reporters, was er über die jüngsten Drohungen des russischen Präsidenten denke, sagte Biden bei einem Treffen mit dem britischen Regierungschef Keir Starmer im Weißen Haus, er denke nicht sehr viel an Putin. Zugleich betonte Biden, der Kremlchef werde nicht siegen in dem Krieg, sondern die Ukraine. Putin hatte gesagt, dass der Einsatz weitreichender westlicher Präzisionswaffen gegen Ziele tief auf russischem Territorium als Kriegsbeteiligung der Nato zu werten sei. „Das wird bedeuten, dass die Länder der Nato, die USA, die europäischen Länder mit Russland kämpfen“, sagte der Kremlchef auf die Frage eines Journalisten des Staatsfernsehens in St. Petersburg. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja verwies im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf Russlands Atomwaffen. Biden wollte bei dem Treffen mit Starmer über den Wunsch der Ukraine beraten, weitreichende westliche Waffen gegen Ziele im russischen Hinterland einzusetzen. Das Weiße Haus hatte vorab jedoch Erwartungen gedämpft, dass es dazu nach dem Treffen eine Ankündigung der USA geben könnte. Es gebe keine Veränderung bei der Position der US-Regierung zu diesem Thema, hieß es. Ukraine will westliche Waffen im russischen Hinterland einsetzen Die vom Westen unterstützte Ukraine fordert seit längerem von den USA und Großbritannien, den Einsatz weitreichender Raketen im russischen Hinterland zu erlauben. Ihr erklärtes Ziel ist es, die russische Logistik zu stören und Militärflugplätze der Luftwaffe weit hinter der russisch-ukrainischen Grenze anzugreifen. Die USA beschränken den Einsatz ihrer Waffen gegen Russland nach offizieller Darstellung auf die Abwehr der russischen Offensive gegen die ostukrainische Stadt Charkiw. Die britische Regierung äußert sich bislang nicht konkret zur Frage, was sie der Ukraine mit den von ihr zur Verfügung gestellten Storm-Shadow-Marschflugkörpern genau erlaubt. © dpa-infocom, dpa:240913-930-232054/1

(dpa)