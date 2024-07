US-Wahlkampf Biden zieht sich aus US-Präsidentschaftsrennen zurück

Die Demokraten müssen nun in kürzester Zeit umsatteln und die Nachfolge regeln. Biden schlug nach seiner Rückzugs-Ankündigung seine Stellvertreterin Kamala Harris vor, die in den vergangenen Wochen mehr und mehr in den Fokus gerückt war. Die 59-Jährige war in ihrem Vizepräsidentenamt an der Seite Bidens bislang blass geblieben, bekam angesichts von dessen Schwäche zuletzt allerdings die Unterstützung einer ganzen Reihe wichtiger Parteimitglieder. Die Demokraten nominieren ihren Präsidentschaftskandidaten offiziell bei einem Parteitag in Chicago Mitte Augst.