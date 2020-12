Medienberichte : Biden will schwarzen Ex-General zum Pentagon-Chef machen

Washington Der designierte US-Präsident Joe Biden will den pensionierten Afroamerikaner General Lloyd Austin zum Verteidigungsminister ernennen. Der Demokrat wurde wiederholt von anderen Parteien aufgefordert, Minderheiten für hohe Kabinettsposten zu nominieren.

Auf diesem Posten war Austin verantwortlich für die US-Einsätze unter anderem im Irak, in Syrien und in Afghanistan - alles Konfliktherde, die immer noch nicht befriedet sind. In seinen Dienstjahren von 2013 bis 2016 gewann die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Region an Kraft - was auch für Fragen an Austin sorgen könnte. Zu Beginn seiner mehr als 40-jährigen Karriere im US-Militär war er auch in Deutschland im Einsatz.