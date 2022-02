USA : Biden will Russland zur Rechenschaft ziehen

Washington US-Präsident Joe Biden reagiert auf die Anordnung des russischen Militäreinsatzes auf die Ukraine. Washington und EU sagen dem Land volle Unterstützung zu und kündigen „harte“ Sanktionen gegen Russland an.

Biden: „Krieg vorsätzlich begonnen“

„Katastrophale Todesfälle und menschliches Leid“

Die USA, die EU und weitere Verbündete haben wegen Russlands Vorgehen in der Ukraine bereits Sanktionen verhängt. Biden hatte am Dienstag betont, bei den Strafmaßnahmen habe es sich nur um erste Sanktionen gehandelt, die deutlich ausgebaut würden, falls Russland in die Ukraine einmarschieren sollte.

USA sprechen mit Nato

Die US-Regierung hat seit Beginn des Konflikts um die Ukraine bereits rund 6000 Soldaten in osteuropäische Nato-Mitgliedsländer verlegt oder deren Verlegung angekündigt. Die meisten von ihnen wurden nach Polen verlegt, das im Osten an die Ukraine grenzt. Weitere Kräfte sollen in Rumänien und im Baltikum stationiert werden. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben derzeit rund 90.000 Soldaten in Europa stationiert, darunter rund 35.000 in Deutschland.