Nato-Gipfel Biden warnt vor Rückkehr Trumps ins Weiße Haus

US-Präsident Joe Biden hat bei seiner Abschlusspressekonferenz beim Nato-Gipfel in Washington vor einer Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus gewarnt. Biden sagte, Trump habe seit seinem Ausscheiden aus dem Amt wiederholt deutlich gemacht, dass er sich dem Verteidigungsbündnis nicht verpflichtet sehe. „Ich aber habe deutlich gemacht, dass eine starke Nato für die amerikanische Sicherheit unverzichtbar ist, und ich glaube, dass die Beistandsverpflichtung in Artikel 5 heilig ist“, sagte der Demokrat, der bei den Präsidentenwahlen im November im Amt bestätigt werden will.