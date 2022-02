USA : Biden verurteilt russischen Angriff

Joe Biden, Präsident der USA, spricht im East Room des Weißen Hauses zur Lage in der Ukraine. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Washington US-Präsident Joe Biden reagiert auf die Anordnung des russischen Militäreinsatzes auf die Ukraine. Die USA und ihre Verbündeten würddn Moskau entschlossen dafür „zur Rechenschaft ziehen“.

US-Präsident Joe Biden hat den „unprovozierten und ungerechtfertigten“ russischen Angriff auf die Ukraine in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verurteilt.

Die USA, die EU und weitere Verbündete haben wegen Russlands Vorgehen in der Ukraine bereits Sanktionen verhängt. Biden hatte am Dienstag betont, bei den Strafmaßnahmen habe es sich nur um erste Sanktionen gehandelt, die deutlich ausgebaut würden, falls Russland in die Ukraine einmarschieren sollte.