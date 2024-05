Auszeichnung Biden verleiht US-Freiheitsmedaille an prominente Demokraten

US-Präsident Joe Biden hat mehrere demokratische Parteikollegen mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA geehrt. Biden verlieh am Freitag bei einer Zeremonie im Weißen Haus die sogenannte Freiheitsmedaille unter anderem an die frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Die Demokratin war als erste Frau in der US-Geschichte auf den mächtigsten Posten im Kongress aufgerückt - von 2007 bis 2011 und später noch einmal von 2019 bis 2023. Biden würdigte Pelosi als mutig, brillant und prinzipientreu. Sie werde als „großartigste Vorsitzende des Repräsentantenhauses“ aller Zeiten in die amerikanische Geschichte eingehen.