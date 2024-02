USA Biden und Swift: Wahlkampfhilfe für den US-Präsidenten?

Swifties - so bezeichnen sich ihre Fans - gelten als extrem loyal, nicht nur in den USA. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires harrten einige von ihnen über Monate in Zelten vor dem Stadion aus, um in der vordersten Reihe stehen zu können. Etwa 53 Prozent der Erwachsenen in den USA gaben in einer 2023 veröffentlichten Umfrage an, Swift-Fans zu sein. Wie die Künstlerin selbst stammen die meisten ihrer Fans in den USA aus Vorstädten oder leben auf dem Land. Etwa die Hälfte sind weiblich und Millennials - wurden also wie Swift zwischen 1981 und 1996 geboren. Rund drei Viertel sind weiß.