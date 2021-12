Corona-Pandemie : Biden über Mangel an Corona-Tests: „Nichts ist gut genug“

Washington US-Präsident Joe Biden hat in einem Interview mit dem US-Sender ABC zugegeben, dass die Beschaffung von mehr Corona-Selbsttests schon früher notwendig gewesen wäre.

Der ABC-Moderator sprach ihn auf die leeren Regale in Apotheken an und fragte, ob das gut genug sei. „Nein, nichts ist gut genug“, entgegnete der Präsident. „Aber sehen Sie sich an, wo wir stehen. Letztes Weihnachten waren wir in einer Situation, in der wir deutlich weniger geimpfte Menschen hatten, die Notaufnahmen waren voll“, so Biden. „Jetzt sind wir in einer Situation, in der 200 Millionen Menschen vollständig geimpft sind.“ Die Quote zweifach Geimpfter in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, liegt bei knapp 62 Prozent.