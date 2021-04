Online-Klimagipfel : Biden setzt USA „ehrgeiziges“ neues Klimaziel für 2030

Washington Die neue US-Regierung will den Kampf gegen den Klimawandel ins Zentrum ihrer Außen- und Sicherheitspolitik stellen und mit gutem Beispiel vorangehen. Biden legt dafür nun ein neues Etappenziel fest.

US-Präsident Joe Biden will die Absicht, die Emissionen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene um 50 bis 52 Prozent zu verringern, nach Angaben von Regierungsmitarbeitern an diesem Donnerstag bei seinem Online-Klimagipfel mit 40 Staats- und Regierungschefs verkünden. Das Treffen gilt als wichtige Vorbereitung vor der UN-Klimakonferenz, die im November in Glasgow stattfinden soll.