Russland-Ukraine-Konflikt : Biden: Putins Entscheidung ist „Beginn einer Invasion“

US-Präsident Joe Biden spricht im East Room des Weißen Hauses zur Lage in der Ukraine. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Washington US-Präsident Joe Biden äußert sich im Weißen Haus zum Russland-Ukraine-Konflikt.

Washington (dpa) US-Präsident Joe Biden hat Moskaus Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk und die geplante Entsendung russischer Truppen in die ostukrainischen Gebiete als „Beginn einer Invasion“ in die Ukraine bezeichnet.

Russlands Präsident Wladimir Putin liefere „eine Begründung für die gewaltsame Einnahme weiterer Gebiete“, sagte Biden bei einer Ansprache im Weißen Haus in Washington.

US-Präsident Joe Biden rechnet nach der jüngsten Eskalation in der Ukraine-Krise weiter mit einem großangelegten Angriff Russlands auf das Nachbarland. „Wir glauben nach wie vor, dass Russland bereit ist, deutlich weiterzugehen und einen massiven Militärschlag gegen die Ukraine zu starten“, sagte Biden.

Angesichts der Eskalation in der Ukraine-Krise hat Biden weitere militärische Hilfe und Truppenverlegungen angekündigt. „Die Vereinigten Staaten werden der Ukraine in der Zwischenzeit weiterhin Verteidigungshilfe leisten, und wir werden unsere NATO-Verbündeten weiterhin stärken“, sagte der US-Präsident. „Ich habe zusätzliche Bewegungen von US-Streitkräften und -Geräten genehmigt, die bereits in Europa stationiert sind.“