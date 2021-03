Mehr als 100 Tote : Biden nennt Militärgewalt in Myanmar abscheulich

Biden nennt Militärgewalt in Myanmar abscheulich

US-Präsident Joe Biden spricht mit Journalisten vor der Air Force One. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

Washington/Wilmington In Myanmar hat die Militärgewalt bei Protesten mit mehr als 100 Toten am Wochenende einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Der US-Präsident findet deutliche Worte - und schließt eine Reaktion nicht aus.

US-Präsident Joe Biden hat die Militärgewalt in Myanmar scharf verurteilt. „Es ist schrecklich. Es ist absolut abscheulich“, sagte Biden am Sonntag (Ortszeit) bei der Abreise aus seinem Heimat-Bundesstaat Delaware.

Biden hatte dort das Wochenende verbracht und machte sich am Sonntag auf den Rückweg in die US-Hauptstadt Washington. Auf die Frage nach möglichen Sanktionen und einer Reaktion der US-Regierung auf die Gewalt in Myanmar sagte Biden demnach nur knapp: „Wir arbeiten gerade daran.“