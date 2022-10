US-Präsident : Biden mit Vorstoß zur Lockerung der Marihuana-Regeln

Biden werde per Präsidentenerlass das Justiz- und das Gesundheitsministerium auffordern, die Bewertung von Cannabis beschleunigt zu prüfen, wie das Weiße Haus mitteilte. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Washington Im Wahlkampf hat US-Präsident Biden versprochen, dass niemand für den Besitz und Gebrauch von Marihuana ins Gefängnis kommen solle. Nun scheint es so als wolle er dieses Versprechen einlösen.

US-Präsident Joe Biden macht einen Vorstoß zur Entkriminalisierung des Besitzes von Marihuana. Biden werde per Präsidentenerlass das Justiz- und das Gesundheitsministerium auffordern, die Bewertung von Cannabis beschleunigt zu prüfen, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte. Aktuell werde Marihuana mit Heroin und LSD gleichgestellt, betonte Biden. Er erinnerte an seine Wahlkampf-Versprechen, dass niemand für Besitz und Gebrauch von Marihuana ins Gefängnis kommen solle.