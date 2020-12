Vorstellung des Umweltteams : Biden mahnt zu nationaler Einheit im Kampf gegen Klimawandel

Wilmington/Washington Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder Skepsis über den Klimawandel geäußert, trat aus dem Pariser Abkommen aus und fuhr den Umweltschutz in den USA deutlich zurück. Sein Nachfolger wird einen anderen Kurs einschlagen: Der Klimaschutz hat für ihn Priorität.

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat zu einer nationalen Kraftanstrengung im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. „Wir sind in einer Krise“, sagte er in Wilmington (Delaware) bei der Vorstellung seines Umwelt- und Klimateams für die künftige Regierungsarbeit.

Biden hat den Kampf gegen den Klimawandel zu einer Priorität erklärt und verfolgt ambitionierte Pläne. Er will unter anderem Millionen Gebäude im ganzen Land energetisch sanieren. Zudem hat er versprochen, den Weg dafür zu ebnen, dass die Stromerzeugung in den USA bis 2035 frei von CO2-Emissionen sein soll. Biden hat darüber hinaus den Ausbau der Elektromobilität in Aussicht gestellt. Mit diesen Vorhaben sollen nach Bidens Plänen auch massenhaft neue Jobs in den USA entstehen.