Staatsbesuch Biden hält bisher trotz Hurrikan an Deutschlandbesuch fest

Die Reise nach Deutschland sei ein „starkes Symbol“, sagte Jean-Pierre weiter. Der Besuch werde die transatlantische Sicherheit und die entschlossene Unterstützung für die Ukraine unterstreichen. Biden will am späten Donnerstagabend in Deutschland landen. In Berlin sind Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) geplant. Am Samstag will Biden nach Rheinland-Pfalz reisen. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein soll ein Ukraine-Gipfel stattfinden, zu dem der US-Präsident lädt. Im Anschluss will der 81-Jährige weiter nach Angola reisen.