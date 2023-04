USA Biden erntet Kritik für Spickzettel bei Pressekonferenz

Jean-Pierre sagte, es sei die Aufgabe der Presseabteilung des Weißen Hauses, den Präsidenten vor einer Pressekonferenz über mögliche Fragen ins Bild zu setzen. „Es ist unser Job, ein Gespür dafür zu bekommen, was Sie ihn fragen wollen, was die Nachrichten des Tages sind und an welchen Themen Sie Interesse haben“, sagte Jean-Pierre an die anwesenden Journalisten bei der täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus gerichtet.