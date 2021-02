Impfungen in den USA : Biden: Dosen für 300 Millionen Corona-Impfungen bis Juli

Washington Biden macht bei der Corona-Impfkampagne Druck. Nun soll bis zum Sommer die große Mehrheit der Amerikaner geimpft werden. Seinen Vorgänger wirft Biden große Versäumnisse vor.

In den USA haben bislang fast 35 Millionen Menschen mindestens die erste Impfung bekommen, was mehr als zehn Prozent der Bevölkerung entspricht. Rund 11,2 Millionen Menschen haben bereits die nötigen zwei Dosen bekommen, wie Daten der Gesundheitsbehörde CDC zeigen. In Deutschland haben dem Robert Koch-Institut zufolge bislang rund 2,5 Millionen Menschen die Erstimpfung erhalten, was etwa drei Prozent der Bevölkerung entspricht. Knapp 1,2 Millionen Menschen haben bereits beide Impfungen erhalten.