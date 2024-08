US-Demokraten Biden bei Parteitag: Habe mein Bestes für Amerika gegeben

Präsidenten-Gattin Jill Biden machte ihrem Mann auf der Bühne eine öffentliche Liebeserklärung. „Joe und ich sind jetzt seit fast 50 Jahren zusammen - und immer noch gibt es Momente, in denen ich mich immer wieder aufs Neue in ihn verliebe.“ Es seien diese Augenblicke, in denen ihr Mann im Namen einer Sache handele, die größer sei als er selbst, sagte die First Lady. Als Beispiel nannte sie auch den Rückzug ihres Mannes aus dem Präsidentschaftsrennen.