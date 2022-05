USA : Biden bei Medien-Galadinner: Auftritt mit Ulk und Ernst

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden beim jährlichen Correspondents' Association Dinner im Weißen Haus. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

Washington Das „Correspondents' Dinner“ ist eine Institution der US-Medienwelt: Neben Journalisten und Hollywood-Celebrities ist für gewöhnlich der Präsident Stargast - und sollte ein dickes Fell mitbringen.

Scherze und ernste Worte von US-Präsident Joe Biden beim traditionellen Galadinner des Washingtoner Pressekorps: am Samstagabend (Ortszeit) nahm Biden sich selbst und andere auf die Schippe.

Als erster Präsident in sechs Jahren würde er nun an diesem Dinner teilnehmen, sagte Biden. „Das ist verständlich, wir hatten eine schreckliche Plage, gefolgt von zwei Jahren Covid“, ulkte der Demokrat mit einen Seitenhieb auf seinen republikanischen Vorgänger. Donald Trump, der Medien stets als „Feinde des Volkes“ verunglimpfte, war nach seinem Amtsantritt 2017 dem Gala-Event als erster US-Präsident seit 36 Jahren ferngeblieben. Auch in den Folgejahren 2018 und 2019 nahm Trump nicht teil.