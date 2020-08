Nach umstrittener Wahl : EU-Schmusekurs mit Belarus geht zu Ende

Mehr als 2000 Demonstranten waren am Sonntag während der Proteste nach den Wahlen in Belarus festgenommen worden. Freunde und Angehörige versammelten sich daraufhin vor dem Gefängnis in Minsk. Foto: AP/Sergei Grits

Brüssel Die Beziehungen zwischen Belarus und der EU sind ohnehin angespannt. Nach der umstrittenen Wahl und den Ausschreitungen dürften sich die Fronten noch weiter verhärten. Bei symbolischen Sanktionen wird es wohl nicht bleiben.

Noch bis zum vergangenen Sonntag hatte die EU an eine gute Zukunft mit Belarus geglaubt. Anfang dieses Jahres unterzeichneten Brüssel und Minsk sogar noch ein Visa-Abkommen sowie einen Vertrag über die Rücknahme illegaler Migranten. Beides sollte in diesen Tagen in Kraft treten. Doch alles, was Brüssel über diesen Wahlgang an Verhaftungen von Oppositionellen, an Berichten über Wahlbetrug und schließlich über das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hörte, machte klar: Die gemeinsame Zukunft sieht anders aus, möglicherweise ganz anders. „Nur die Wahrung der Menschenrechte, der Demokratie und freie und faire Wahlen werden Stabilität und Souveränität in Belarus garantieren“, drückten sich am Montag der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der für die Nachbarschaftspolitik zuständige EU-Kommissar Olivér Várhelyi in einer ersten Erklärung noch diplomatisch-zurückhaltend aus.