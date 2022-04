Affäre : Beziehung zu 18-Jähriger - Norwegischer Minister tritt ab

Oslo Ministerpräsident Jonas Gahr Støre findet deutliche Worte: Er hätte Odd Roger Enoksen niemals zum Minister gemacht, wenn er von dieser Affäre gewusst hätte.

Der Rücktritt des Ministers sei die richtige Entscheidung und notwendig nach dem, was in dem Fall bekanntgeworden sei, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre auf einer Pressekonferenz in Oslo. Details könne er nicht kommentieren. Er hätte Enoksen aber niemals zum Minister ernannt, hätte er bei der Regierungsbildung im Oktober 2021 von dem Verhältnis gewusst, machte Støre klar.