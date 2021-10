Großbritannien : Bestürzung nach tödlicher Attacke auf Tory-Abgeordneten

Schwerbewaffnete Polizeibeamte am Tatort in der Nähe der Belfairs Methodist Church, wo der konservative Abgeordnete David Amess zum Opfer eines Messerangriffs wurde. Foto: Nick Ansell/PA/dpa

Leigh-on-Sea Ein britischer Abgeordneter wird bei einem Messerangriff getötet. Die Polizei nimmt einen 25-Jährigen fest, doch die Hintergründe bleiben zunächst unklar. Der Fall weckt böse Erinnerungen.

Der britische Abgeordnete David Amess von den regierenden Konservativen ist bei einem Messerangriff getötet worden. Das bestätigte die Polizei in der englischen Grafschaft Essex am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Vollsperrung an der Großbaustelle Ludwigskreisel in Saarbrücken: Darauf müssen Autofahrer seit Freitag achten

Nächster Bauabschnitt : Vollsperrung an der Großbaustelle Ludwigskreisel in Saarbrücken: Darauf müssen Autofahrer seit Freitag achten

Europäische Akademie in der Gemeinde Nonnweiler : Wie Europa sich in Otzenhausen wieder zusammenfinden soll

Medien berichteten, der Angreifer habe mehrfach auf den 69-Jährigen Abgeordneten eingestochen. Der Vorfall soll sich während einer Bürgersprechstunde in dem Ort Leigh-on-Sea in der Grafschaft Essex abgespielt haben.

Premierminister Boris Johnson brach einen Kabinettsausflug nach Bristol ab und kehrte in den Regierungssitz Downing Street zurück. Erwartet wurde, dass er sich noch am Abend an die Öffentlichkeit wendet.

Der Fall erinnert an den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016. Cox wurde ebenfalls bei einer Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten mit einer Schusswaffe und einem Messer angegriffen. Sie starb kurz darauf an ihren Verletzungen. Der Mord an Cox ereignete sich nur wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum.