Terrorangriffe in Nahost Berichte über Hamas-Gräuel in Israel - Israel bombt massiv

Die Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER) zeigt sich entsetzt vom Angriff der Hamas und fordert Unterstützung für Israel. „Simchat Torah 2023 wird als der schwärzeste Tag seit dem Nazi-Holocaust in die jüdische Geschichte eingehen“, sagte Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt am Mittwoch in München. „Juden auf der ganzen Welt sind im Gebet und in der Unterstützung für unsere Brüder und Schwestern in Israel vereint.“