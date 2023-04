Konflikte Berichte: Taliban halten drei Briten in Afghanistan fest

Es werde angenommen, dass sie seit Januar von der Geheimpolizei der Taliban in Gewahrsam gehalten werden, berichtete der Nachrichtensender Sky News am Samstagabend. Auf die drei Männer angesprochen sagte Innenministerin Suella Braverman dem Sender, die Regierung befinde sich „in Verhandlungen“. Ein Sprecher des britischen Außenministeriums teilte mit, man arbeite daran, den konsularischen Kontakt zu in Afghanistan festgehaltenen britischen Staatsbürgern sicherzustellen.