Spekulationen um Parteichef : Berichte: Sterne-Chef Di Maio in Italien vor dem Rücktritt

Berichte: Sterne-Chef Di Maio in Italien vor dem Rücktritt

Um Luigi Di Maio, Italiens Außenminister und Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, gibt es Rücktrittsgerüchte. Foto: Fabio Cimaglia/LaPresse via ZUMA Press/dpa.

Rom Es sind nur wenige Tage bis zu wichtigen Regionalwahlen in Italien. Da steht der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, offenbar kurz vor dem Rücktritt. Das dürfte die Krise der Regierungskoalition in Rom verschärfen.

Kurz vor einer wichtigen Regionalwahl in Italien steht Medienberichten zufolge der Chef der Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, vor dem Rücktritt. Di Maio wolle dazu am Mittwochnachmittag eine Erklärung abgeben, meldeten italienische Medien übereinstimmend.

Der 33-Jährige soll demnach aber weiter Außenminister bleiben. Im Laufe des Tages wollte er den Berichten zufolge Sterne-Minister treffen und dann vermutlich seinen Rücktritt von der Parteispitze verkünden. Das würde die Koalition zwischen Sternen und Sozialdemokraten in Rom weiter unter Druck setzen.

Di Maio ist seit 2017 an der Spitze der populistischen Bewegung, die bei der letzten Parlamentswahl noch mehr als 32 Prozent eingefahren hatte. Jedoch ist die Partei seitdem im Sinkflug. Sie ist in der Allianz mit den Sozialdemokraten (PD) zwar die stärkere Kraft. Bei der Europawahl kamen die Sterne aber nur noch auf 17 Prozent, bei einigen Regionalwahlen sogar auf unter zehn Prozent. In Umfragen liegen sie bei nur noch um die 15 Prozent.