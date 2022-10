Großbritannien : Berichte: Boris Johnson in London gelandet

London Die Tory-Partei will die aktuelle Regierungskrise möglichst schnell beenden. Doch wer wird die Nachfolge von Liz Truss antreten? Es gibt mehrere Möglichkeiten - und nicht nur neue.

Der britische Ex-Premier und mögliche erneute Kandidat Boris Johnson ist Berichten zufolge mit einem Linienflieger in London gelandet. Mit seiner Frau Carrie Johnson und seinen Kindern war der 58-Jährige in der Dominikanischen Republik am Freitag in ein Flugzeug gen Heimat gestiegen, wie ein Sky-News-Reporter vor Ort beobachtete. Der Korrespondent berichtete von „gemischten Reaktionen“ - so sollen von Mitreisenden einige Buhrufe gekommen und ungläubige Blicke ausgetauscht worden sein. Am Samstagmorgen landete die British-Airways-Maschine dann am Londoner Flughafen Gatwick.