Diplomatie Bericht: Treffen zwischen Biden und Xi im November erwartet

Die beiden sollten beim Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) im November in San Francisco zusammenkommen, berichtete die „Washington Post“ am Donnerstagabend unter Berufung auf US-Regierungsquellen. Eine persönliches Gespräch sei „ziemlich sicher“ und man beginne den Planungsprozess, zitierte die Zeitung einen Regierungsvertreter. Es wäre das erste Treffen zwischen Biden und Xi seit November vergangenen Jahres. Damals waren beide am Rande des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali zusammengekommen.