Terrorgruppe Boko Haram : Bericht: Entführte Schüler in Nigeria wieder frei

Lagos Überraschende Wendung nach der Entführung von mehreren hundert Schülern in Nigeria - sie wurden nach Medienberichten von der Terrorgruppe freigelassen. Allerdings ist noch unklar, ob alle Familien der Entführten jubeln dürfen.

Während die Regierung von 333 entführten Schülern sprach, gehen Medienberichte von knapp der doppelten Zahl aus. Sie waren am vergangenen Freitag aus der Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina von den Extremisten entführt worden. In einer Audio-Botschaft hatte die Gruppierung die Tat mit einer islamfeindlichen westlichen Erziehung der Kinder begründet.