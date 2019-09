Mehr als sechs Jahre Haft : Bericht: Deutsche in der Türkei zu langer Haft verurteilt

Bericht: Deutsche in der Türkei zu langer Haft verurteilt

Präsident Erdogan bei einer Rede in Ankara. Foto: Yasin Bulbul/Pool Presidential Press Service/Archiv.

Berlin In der Türkei ist einem Bericht von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ zufolge eine deutsche Staatsbürgerin zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Ein Gericht im südtürkischen Karaman sah es demnach als erwiesen an, dass die 51-Jährige sich wegen ihrer Verbindungen zur Gülen-Bewegung strafbar gemacht hat. Die Frau, die mehr als 20 Jahre in Südwestdeutschland gelebt habe, habe ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft und sei 2013 in die Türkei gezogen.