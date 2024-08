Ukrainische Offensive Bereits 133.000 Geflüchtete in russischem Gebiet Kursk

„Ich bitte Sie, besonders die Vorbereitung auf das neue Schuljahr im Blick zu behalten“, ordnete der Kremlchef an. Bildungsminister Sergej Krawzow sagte, die Schülerinnen und Schüler aus 114 Schulen im Grenzgebiet sollten ab dem 2. September online unterrichtet werden. Andere würden am Ort ihrer Evakuierung oder in Kinderferienheimen beschult.